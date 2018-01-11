В Иркутской области на пожаре погибли двое братьев

Малыши погибли, пока мать ходила за водой



Следователи по Шелеховскому району Иркутской области начали доследственную проверку по факту обнаружения тел двух малолетних детей на месте пожара.



Накануне днём в посёлке Большой Луг загорелся дом. При разборе завалов пожарные обнаружили в кухне на полу тела двоих детей - годовалого малыша и его четырёхлетнего брата.



Как выяснили следователи, за несколько минут до происшествия мать отлучилась за водой на непродолжительное время, оставив малышей одних дома. Вернувшись обратно, женщина увидела клубы дыма из-под кровли жилого строения. Отец в это время находился на работе.



Семья, в которой воспитывались дети, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

