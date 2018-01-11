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В Иркутской области на пожаре погибли двое братьев
Происшествия, 11.01.2018 09:08
Малыши погибли, пока мать ходила за водой
Следователи по Шелеховскому району Иркутской области начали доследственную проверку по факту обнаружения тел двух малолетних детей на месте пожара.
Накануне днём в посёлке Большой Луг загорелся дом. При разборе завалов пожарные обнаружили в кухне на полу тела двоих детей - годовалого малыша и его четырёхлетнего брата.
Как выяснили следователи, за несколько минут до происшествия мать отлучилась за водой на непродолжительное время, оставив малышей одних дома. Вернувшись обратно, женщина увидела клубы дыма из-под кровли жилого строения. Отец в это время находился на работе.
Семья, в которой воспитывались дети, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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