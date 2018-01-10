В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса

В Иркутске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия с участием общественного транспорта



Инцидент произошёл сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Челнокова и Маяковского областного центра. Проезжую часть не поделили автобусы «ПАЗ», следовавший по маршруту № 37, и «МАЗ», двигавшийся по городскому маршруту № 6.



По предварительным сведениям, в результате случившегося пострадали двое граждан, которые в настоящее время доставлены в травмпункт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



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