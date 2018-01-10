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Суд огласил обвинение в отношении ангарского маньяка Попкова

Происшествия,  10.01.2018 18:46
В Иркутском областном суде 10 января в частично закрытом режиме состоялось заседание по уголовному делу в отношении ангарчанина Михаила Попкова, где ему было оглашено обвинение в убийстве 59 человек и одном покушении на убийство, совершенных с 1992 по 2010 годы

Как сообщает пресс-служба суда, следующее судебное заседание по уголовному делу, материалы которого составили 322 тома, состоится 15 января, на нем приступят к рассмотрению эпизодов по делу. М. Попков обвиняется в совершении серии особо тяжких преступлений, предусмотренных п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ,ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поэтому судебное разбирательство также будет частично закрытым.

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Попкова прошло в Иркутском областном суде 28 декабря. Суд продлил подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня 2018 года.

Напомним, ранее пресс-служба СУ СКР по Иркутской области сообщила, что за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутский областной суд уже осудил Попкова к пожизненному лишению свободы. Вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СКР совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД удалось раскрыть другие эпизоды преступлений, сообщает ИА «Байкал Инфо».
убийство двух и более лиц
 
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