Житель Бурятии напал на мать, приняв её за зомби

Он два дня подряд перед застольем, за которым произошло нападение, смотрел популярный сериал «Ходячие мертвецы»



Преступление произошло в селе Кабанск в Кабанском районе Бурятии. В ночь с 31 на 1 января 42-летний местный житель, его сожительница и мама, которая специально приехала в гости к сыну, отмечали Новый год.



- Они праздновали, распивали самогон. Утром в какой-то момент мужчине померещилось, что он в лице своей матери видит зомби, так как два дня подряд смотрел сериал «Ходячие мертвецы». Добавлю, что в ту ночь сельчанин тоже включил фильм, сидели же они сами за столом, параллельно работал телевизор. Видимо, на этом фоне произошла «белая горячка», он принял мать за зомби и начал кидаться на неё с кулаками, ножом, - рассказал «Байкал-Dailу» Владимир Дондопов, старший следователь СО по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии.



Сейчас 61-летняя женщина находится в медучреждении с различными травмами. Ножевых ранений у неё нет, поскольку сожительница разбушевавшегося сельчанина защищала пенсионерку в ходе нападения.



Как отметил Владимир Дондопов, мужчина раскаивается в содеянном и не может понять, как такое могло произойти. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

