|
11 Января
10 Января
17:37
Популярное
|
Иркутским наркосбытчикам грозит 20 лет колонии и миллион рублей штрафа
Происшествия, 10.01.2018 15:34
У иркутян изъяли партию героина, вещдоки, телефоны, сим-карты и банковские карты
В Иркутской области под суд пойдут четверо наркосбытчиков, распространявшие наркотические вещества на территории города и района Усольский.
Сыщики провели «контрольные закупки» и установили схему сбыта героина, согласно которой у каждого участника была своя роль. По информации оперативников, в состав группы входили четверо жителей Ангарска и Усолья в возрасте от 22 до 49 лет (трое мужчин и одна женщина). Соблюдая меры конспирации, они продавали героин, доставляя его на автомобилях своим потенциальным клиентам.
В конце мая оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Усольский» совместно с бойцами спецназа полиции задержали преступную группу на съёмной квартире. В ходе задержания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли партию наркотических средств, расфасованных по пакетикам и готовых для реализации.
Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин. Также обнаружены и изъяты более 210 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путём, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещдоки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств» и передано в суд для решения по существу. Нарушителям грозит 20 лет колонии с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия с участием общественного транспорта
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подростка, отравившего детей конфетами, содержащими наркотическое средство
Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Тимур Цыренжапов оказался случайным свидетелем происшествия, которое случилось близ села Горячинск
В Иркутском областном суде 10 января в частично закрытом режиме состоялось заседание по уголовному делу в отношении ангарчанина Михаила Попкова, где ему было оглашено обвинение в убийстве 59 человек и одном покушении на убийство, совершенных с 1992 по 2010 годы
Инцидент произошёл в Закаменском районе республики
Он два дня подряд перед застольем, за которым произошло нападение, смотрел популярный сериал «Ходячие мертвецы»
У иркутян изъяли партию героина, вещдоки, телефоны, сим-карты и банковские карты
10 декабря около 11 часов дня в Усолье-Сибирском маршрутное такси занесло под колёса трамвая, который двигался с Привокзального
Горожанка утверждает, что сломала зуб в общепите во время поедания гамбургера
Стражи порядка проводят рейды по выявлению таких правонарушений. Всего изъято более 4,5 тысяч сим-карт
Зимой возгорания в жилых домах чаще всего происходят из-за старой и перегруженной электрической проводки или от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей
В Усолье-Сибирском 9 января на улице Луначарского стая бродячих собак напала на трёхгодовалого малыша
Спиленный лес, бензопила и грузовик изъяты сотрудниками полиции
Хозяйка жилища наняла рабочего бригады для проведения строительных работ
Вора задержали по отпечаткам пальцев на бутылке спиртного
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...