Иркутским наркосбытчикам грозит 20 лет колонии и миллион рублей штрафа









Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин. Также обнаружены и изъяты более 210 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путём, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещдоки.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств» и передано в суд для решения по существу. Нарушителям грозит 20 лет колонии с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин. Также обнаружены и изъяты более 210 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путём, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещдоки.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств» и передано в суд для решения по существу. Нарушителям грозит 20 лет колонии с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

В Иркутской области под суд пойдут четверо наркосбытчиков, распространявшие наркотические вещества на территории города и района Усольский.Сыщики провели «контрольные закупки» и установили схему сбыта героина, согласно которой у каждого участника была своя роль. По информации оперативников, в состав группы входили четверо жителей Ангарска и Усолья в возрасте от 22 до 49 лет (трое мужчин и одна женщина). Соблюдая меры конспирации, они продавали героин, доставляя его на автомобилях своим потенциальным клиентам.В конце мая оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Усольский» совместно с бойцами спецназа полиции задержали преступную группу на съёмной квартире. В ходе задержания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли партию наркотических средств, расфасованных по пакетикам и готовых для реализации.