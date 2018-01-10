Три человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая в Усолье-Сибирском

10 декабря около 11 часов дня в Усолье-Сибирском маршрутное такси занесло под колёса трамвая, который двигался с Привокзального



Об этом сообщает «Усолье-Инфо» со ссылкой на заместителя директора «Электроавтотранса» Ирина Пухличенко.



По её словам, в результате ДТП трамвай простоял 57 минут. Также она добавила, что среди пассажиров есть пострадавшие - 3 или 4 человека, среди которых кондуктор.



Предполагается, что причиной ДТП стал снег на дороге, из-за которого водитель маршрутки потерял управление. Транспорт был эвакуирован а движение возобновлено. Точные причины ДТП устанавливаются.

