Пьяный улан-удэнец украл ёлку из ресторана

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

В новогодние праздники мужчина выбежал с празднично украшенной ёлкой из ресторана



8 января на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из питейных заведений Улан-Удэ.



На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны. Подъехав к входу ресторана, стражи порядка увидели убегающего мужчину с ёлкой в руках, которого пытались догнать сотрудники службы охраны.



Стражи порядка задержали подозреваемого, который находился в сильном алкогольном опьянении.



Со слов работников ресторана, около 1 часов ночи в помещение зашел мужчина и попросил погреться, пока за ним едет такси. Спустя некоторое время сотрудники питейного заведения услышали шум и увидели, как этот мужчина схватил ёлку, украшенную гирляндой и игрушками, выбежал из помещения. Ущерб составил 6 000 рублей.



Задержанный, 27-летний местный житель, передан в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-ст.158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.





