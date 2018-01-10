В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг кафе «Вкус улиц»













Позже горожанка позвонила в Роспотребнадзор за разъяснениями, что в такой ситуации надо делать, и получила подробную консультацию.



- Когда я созванивалась по горячей линии, они мне сказали, что нужен этот камешек, чтобы провести экспертизу. Сказали, что если мы докажем, что он именно в этом бургере был, то вы - в выигрыше. А поскольку камешек не отдали, то тут будет сложнее, - поясняет она.



В стоматологии, куда обратилась пострадавшая, врач сообщил, что зуб восстановлению не подлежит, и направил её к хирургу. Как говорит сейчас сама горожанка, ей не нужны деньги на лечение, Катю возмущает другое.



- Я могу сама себе этот зуб сделать. Понимаете, там сидел директор, который никак не отреагировал на происходящее, - эмоционально рассказывает она.



Девушка намерена обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы виновники понесли наказание. Позже горожанка позвонила в Роспотребнадзор за разъяснениями, что в такой ситуации надо делать, и получила подробную консультацию.- Когда я созванивалась по горячей линии, они мне сказали, что нужен этот камешек, чтобы провести экспертизу. Сказали, что если мы докажем, что он именно в этом бургере был, то вы - в выигрыше. А поскольку камешек не отдали, то тут будет сложнее, - поясняет она.В стоматологии, куда обратилась пострадавшая, врач сообщил, что зуб восстановлению не подлежит, и направил её к хирургу. Как говорит сейчас сама горожанка, ей не нужны деньги на лечение, Катю возмущает другое.- Я могу сама себе этот зуб сделать. Понимаете, там сидел директор, который никак не отреагировал на происходящее, - эмоционально рассказывает она.Девушка намерена обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы виновники понесли наказание.

















В самом же заведении придерживаются совершенно другой точки зрения на произошедший случай.



- В процессе употребления блюда она заявила о том, что в гамбургере было обнаружено инородное тело (камень), по причине которого деформировала зуб. Вопреки словам нашей гостьи, отмечу, что реакция со стороны сотрудников нашего заведения на данную ситуацию поступила незамедлительно, - сообщил Юрий, партнёр сети ресторанов стрит-фуда «Вкус улиц».



Он рассказал, что работниками общепита были принесены ей извинения. Ими были предложены медицинская помощь, вызов скорой помощи, сопровождение до стоматологической клиники и помощь в упаковке остатков блюда для последующей его экспертизы, заверил представитель заведения.



- Мы были крайне обеспокоены здоровьем девушки. В заведении в этот момент находились другие гости и сотрудники, которые при желании смогут подтвердить данный факт. К сожалению, все наши попытки помочь игнорировались, мы, конечно же, оценивали состояние нашего гостя, поэтому старались быть максимально внимательны, - продолжил он.



Отметим, Екатерина пояснила в интервью, что в ходе инцидента позвонила в республиканскую стоматологию и записалась к ним сразу на приём. И поэтому отказалась идти в частную клинику. В конце беседы представитель кафе «Вкус улиц» также упомянул, что посетительница забрала гамбургер вместе с найденным внутри него, по её словам, камешком.



- Визуально мы не смогли оценить наличие полученной травмы, поскольку она избегала демонстрации поврежденного зуба, осколка зуба. В заключение хочу обратить внимание на недопустимость данной ситуации в нашем заведении. Процесс приготовления блюда представляет собой термическую обработку полуфабрикатов. Каждый из продуктов поступает к нам от федерального поставщика, имеются все необходимые сертификаты соответствия. Вероятность присутствия постороннего предмета в блюде исключена, - подытожил Юрий.



Точку же в запутанной истории со сломанным зубом поставит, по всей видимости, Управление Роспотребнадзора по Бурятии, куда собирается обратиться Екатерина в ближайшее время.



Инцидент произошёл 8 января в кафе «Вкус улиц» по улице Смолина. По словам Екатерины Ивановой (фамилия и имя изменены по просьбе героини – прим. ред.), она пришла в недавно открывшееся по франшизе заведение попробовать гамбургер, поскольку отзывы об этой сети ресторанов быстрого питания в Интернете были хорошие.- Я сидела, листала ленту «Инстаграма», ела бургер и не заметила, как откусила кусочек с камешком. Когда пережёвывала, то наткнулась на камень, и у меня зуб от удара просто онемел. Сначала ничего не поняла, выплюнула всё на салфетку и увидела камень в 4-5 миллиметров. В итоге у меня раскололся зуб, - рассказывает девушка.Как поведала горожанка, она в первую очередь обратилась с жалобой к сотруднице кафе, которая приняла у неё заказ. Та в ответ сказала, что у них такого быть не может, потому что «им все продукты привозят, а здесь они только шинкуют овощи», передаёт её слова Екатерина.- Когда она сказала, давайте мы оформим возврат денежных средств, я начала кричать, у меня случилась истерика. Позвонила своему другу, который работает юристом, и он посоветовал забрать гамбургер, камень и обратиться в Роспотребнадзор. Директор кафе сказал: «Ну, упаковывайте», рукой махнул и обратно сел за стол. Сотрудница унесла бургер, они мне его завернули, затем сказали, что завернули и камешек в салфетку. Я не додумалась проверить, - продолжает Екатерина.