 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

10 Января

Популярное

В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг кафе «Вкус улиц»

В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг кафе «Вкус улиц»
Происшествия,  10.01.2018 14:46 Фото:предоставлено Екатериной
Горожанка утверждает, что сломала зуб в общепите во время поедания гамбургера

Инцидент произошёл 8 января в кафе «Вкус улиц» по улице Смолина. По словам Екатерины Ивановой (фамилия и имя изменены по просьбе героини – прим. ред.), она пришла в недавно открывшееся по франшизе заведение попробовать гамбургер, поскольку отзывы об этой сети ресторанов быстрого питания в Интернете были хорошие.

- Я сидела, листала ленту «Инстаграма», ела бургер и не заметила, как откусила кусочек с камешком. Когда пережёвывала, то наткнулась на камень, и у меня зуб от удара просто онемел. Сначала ничего не поняла, выплюнула всё на салфетку и увидела камень в 4-5 миллиметров. В итоге у меня раскололся зуб, - рассказывает девушка.

Как поведала горожанка, она в первую очередь обратилась с жалобой к сотруднице кафе, которая приняла у неё заказ. Та в ответ сказала, что у них такого быть не может, потому что «им все продукты привозят, а здесь они только шинкуют овощи», передаёт её слова Екатерина.

- Когда она сказала, давайте мы оформим возврат денежных средств, я начала кричать, у меня случилась истерика. Позвонила своему другу, который работает юристом, и он посоветовал забрать гамбургер, камень и обратиться в Роспотребнадзор. Директор кафе сказал: «Ну, упаковывайте», рукой махнул и обратно сел за стол. Сотрудница унесла бургер, они мне его завернули, затем сказали, что завернули и камешек в салфетку. Я не додумалась проверить, - продолжает Екатерина. 




Позже горожанка позвонила в Роспотребнадзор за разъяснениями, что в такой ситуации надо делать, и получила подробную консультацию.

- Когда я созванивалась по горячей линии, они мне сказали, что нужен этот камешек, чтобы провести экспертизу. Сказали, что если мы докажем, что он именно в этом бургере был, то вы - в выигрыше. А поскольку камешек не отдали, то тут будет сложнее, - поясняет она.

В стоматологии, куда обратилась пострадавшая, врач сообщил, что зуб восстановлению не подлежит, и направил её к хирургу. Как говорит сейчас сама горожанка, ей не нужны деньги на лечение, Катю возмущает другое.

- Я могу сама себе этот зуб сделать. Понимаете, там сидел директор, который никак не отреагировал на происходящее, - эмоционально рассказывает она.

Девушка намерена обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы виновники понесли наказание. 





В самом же заведении придерживаются совершенно другой точки зрения на произошедший случай.

- В процессе употребления блюда она заявила о том, что в гамбургере было обнаружено инородное тело (камень), по причине которого деформировала зуб. Вопреки словам нашей гостьи, отмечу, что реакция со стороны сотрудников нашего заведения на данную ситуацию поступила незамедлительно, - сообщил Юрий, партнёр сети ресторанов стрит-фуда «Вкус улиц».

Он рассказал, что работниками общепита были принесены ей извинения. Ими были предложены медицинская помощь, вызов скорой помощи, сопровождение до стоматологической клиники и помощь в упаковке остатков блюда для последующей его экспертизы, заверил представитель заведения.

- Мы были крайне обеспокоены здоровьем девушки. В заведении в этот момент находились другие гости и сотрудники, которые при желании смогут подтвердить данный факт. К сожалению, все наши попытки помочь игнорировались, мы, конечно же, оценивали состояние нашего гостя, поэтому старались быть максимально внимательны, - продолжил он.

Отметим, Екатерина пояснила в интервью, что в ходе инцидента позвонила в республиканскую стоматологию и записалась к ним сразу на приём. И поэтому отказалась идти в частную клинику. В конце беседы представитель кафе «Вкус улиц» также упомянул, что посетительница забрала гамбургер вместе с найденным внутри него, по её словам, камешком.

- Визуально мы не смогли оценить наличие полученной травмы, поскольку она избегала демонстрации поврежденного зуба, осколка зуба. В заключение хочу обратить внимание на недопустимость данной ситуации в нашем заведении. Процесс приготовления блюда представляет собой термическую обработку полуфабрикатов. Каждый из продуктов поступает к нам от федерального поставщика, имеются все необходимые сертификаты соответствия. Вероятность присутствия постороннего предмета в блюде исключена, - подытожил Юрий.

Точку же в запутанной истории со сломанным зубом поставит, по всей видимости, Управление Роспотребнадзора по Бурятии, куда собирается обратиться Екатерина в ближайшее время.   
кафе Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса
В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса
Происшествия, 10.01.2018
В Иркутске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия с участием общественного транспорта
В Чите будут судить подростка, отравившего детей конфетами с наркотиками
Происшествия, 10.01.2018
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подростка, отравившего детей конфетами, содержащими наркотическое средство
Генерал руководил спасением пятерых жителей Бурятии, провалившихся под лёд
Происшествия, 10.01.2018
Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Тимур Цыренжапов оказался случайным свидетелем происшествия, которое случилось близ села Горячинск
Суд огласил обвинение в отношении ангарского маньяка Попкова
Происшествия, 10.01.2018
В Иркутском областном суде 10 января в частично закрытом режиме состоялось заседание по уголовному делу в отношении ангарчанина Михаила Попкова, где ему было оглашено обвинение в убийстве 59 человек и одном покушении на убийство, совершенных с 1992 по 2010 годы
В Бурятии выгорела баня
Происшествия, 10.01.2018
Инцидент произошёл в Закаменском районе республики
Житель Бурятии напал на мать, приняв её за зомби
Житель Бурятии напал на мать, приняв её за зомби
Происшествия, 10.01.2018
Он два дня подряд перед застольем, за которым произошло нападение, смотрел  популярный сериал «Ходячие мертвецы»
Иркутским наркосбытчикам грозит 20 лет колонии и миллион рублей штрафа
Иркутским наркосбытчикам грозит 20 лет колонии и миллион рублей штрафа
Происшествия, 10.01.2018
У иркутян изъяли партию героина, вещдоки, телефоны, сим-карты и банковские карты
Три человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая в Усолье-Сибирском
Три человека пострадали в столкновении маршрутки и трамвая в Усолье-Сибирском
Происшествия, 10.01.2018
10 декабря около 11 часов дня в Усолье-Сибирском маршрутное такси занесло под колёса трамвая, который двигался с Привокзального
Пьяный улан-удэнец украл ёлку из ресторана
Пьяный улан-удэнец украл ёлку из ресторана
Происшествия, 10.01.2018
В новогодние праздники мужчина выбежал с празднично украшенной ёлкой из ресторана
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг кафе «Вкус улиц»
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг кафе «Вкус улиц»
Происшествия, 10.01.2018
Горожанка утверждает, что сломала зуб в общепите во время поедания гамбургера
Иркутянин продавал сим-карты без паспорта
Иркутянин продавал сим-карты без паспорта
Происшествия, 10.01.2018
Стражи порядка проводят рейды по выявлению таких правонарушений. Всего изъято более 4,5 тысяч сим-карт
В Бурятии горели дом и квартира
В Бурятии горели дом и квартира
Происшествия, 10.01.2018
Зимой возгорания в жилых домах чаще всего происходят из-за старой и перегруженной электрической проводки или от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей
Стая из 13-ти собак напала на ребёнка в Иркутской области
Происшествия, 10.01.2018
В Усолье-Сибирском 9 января на улице Луначарского стая бродячих собак напала на трёхгодовалого малыша
Житель Бурятии срубил сосен на 60 тысяч
Происшествия, 10.01.2018
Спиленный лес, бензопила и грузовик изъяты сотрудниками полиции
Работник в Бурятии обчистил строящийся дом
Происшествия, 10.01.2018
Хозяйка жилища наняла рабочего бригады для проведения строительных работ

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^