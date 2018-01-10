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В Бурятии горели дом и квартира
Происшествия, 10.01.2018 14:22 Фото:
Зимой возгорания в жилых домах чаще всего происходят из-за старой и перегруженной электрической проводки или от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 2 пожара. Ночью в селе Баргузин горела крыша дома. Причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. В Улан-Удэ по улице Овражная произошло возгорание в квартире. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
- Позаботившись о своей безопасности и безопасности своего дома, вы сможете предупредить пожар. Следите за исправностью печей и дымоходов, в них не должно быть трещин и щелей. У печей должны быть исправные дверки, а на полу перед топкой прибит железный лист размером 50x70 см. Расстояние от печей до сгораемых конструкций стен, перегородок должно быть не менее 70 см. Производите чистку дымоходов один раз в два-три месяца. Не храните около печей и отопительных приборов легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Категорически запрещается разжигание печи бензином и другими горючими жидкостями. Ни в коем случае не поручайте детям разжигать печи, следить за уже топящейся печью, - напоминают в агентстве ГО и ЧС. - Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и источники огня. Не перегружайте бытовые электросети. Следите за исправностью электропроводки, за целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Работу их по ремонту доверяйте только специалистам. Не используйте электрообогреватели кустарного производства. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы.
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