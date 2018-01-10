Стая из 13-ти собак напала на ребёнка в Иркутской области

В Усолье-Сибирском 9 января на улице Луначарского стая бродячих собак напала на трёхгодовалого малыша



Об этом сообщает «Усолье.Инфо» со ссылкой на мать ребёнка.



«Сегодня на прогулке, во дворе, по ул Луначарского, д.11, 17, 21. На моего маленького ребёнка напала свора собак, 13 штук!!! Они его тащили по земле. Ребёнок был с бабушкой на прогулке, она была совсем рядом и ещё двое взрослых, еле, еле смогли отбить его. Помогите!!! Это не первый случай! Зачем было ремонтировать детские площадки , если хозяевами на них являются собаки», - написала женщина.



По словам Тамары Прокопьевны, в момент нападения сын гулял с 75-летней бабушкой во дворе.



- Сначала стая побежала на маму, а затем кинулась на ребёнка. Все могло закончиться иначе. После случившегося очень сильно напугалась моя мама, а ей 75 лет и сердце больное, - говорит она.



Сейчас малыш и бабушка чувствуют себя хорошо, медицинская помочь им не понадобилась, - сообщила мама мальчика «Усолье.Инфо».



В городской администрации пояснили, что по поручению мэра Максима Торопкина работы по отлову опасных собак в районе Луначарского уже ведутся.

