Житель Бурятии срубил сосен на 60 тысяч

Спиленный лес, бензопила и грузовик изъяты сотрудниками полиции



В дежурную часть отдела полиции Бичурского района Бурятии поступило заявление от сотрудника лесхоза о незаконной заготовке древесины в Мангиртуйском лесничестве. Лесничий пояснил, что факт рубки был выявлен в ходе рейдового мероприятия. Злоумышленник с места происшествия скрылся, бросив грузовую автомашину. По госномеру автомобиля полицейские установили и задержали владельца по месту его жительства.



Неработающий 35-летний житель села Новосретенка признался в содеянном. Он пояснил, что спилил и планировал вывезти около 6 кубометров соснового леса. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.



Спиленный лес, бензопила, грузовик изъяты сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

