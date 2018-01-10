Работник в Бурятии обчистил строящийся дом

Хозяйка жилища наняла рабочего бригады для проведения строительных работ



Сотрудники полиции раскрыли кражу из строящегося дома в селе Заречье Кабанского района, совершённую в ноябре прошлого года. Установлен и задержан подозреваемый – работник бригады, которого хозяйка жилища нанимала для проведения строительных работ.



20-летний молодой человек, зная о том, что женщина проживает в другом городе, путём взлома навесного замка проник в дом и похитил стройинструменты и водяной насос. В настоящее время похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



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