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Житель Бурятии украл морин-хуур
Происшествия, 10.01.2018 13:58
Вора задержали по отпечаткам пальцев на бутылке спиртного
Сотрудники полиции задержали неработающего 27-летнего гражданина, совершившего кражу имущества у жительницы СНТ «Авиатор-2» Иволгинского района. Подозреваемый, проживающий в Окинском районе, приехал в Улан-Удэ трудоустроиться.
В увеселительном заведении он познакомился с женщиной, которая пригласила его домой для дальнейшего распития спиртного. Когда хозяйка дома уснула, молодой человек похитил два телефона, морин-хуур, деньги, одежду и скрылся. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Раскрытию преступления способствовала тщательная работа экспертов, обнаруживших на бутылке спиртного отпечатки пальцев злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
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