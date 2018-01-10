Два улан-удэнца гвоздодёром убили напавшего на них мужчину

Молодые люди заплатят теперь жене погибшего 2,5 миллиона рублей



Поздним вечером 21 мая прошлого года трое молодых улан-удэнцев пили пиво у заброшенных кладовок, возле одного из домов в Железнодорожном районе. Они отмечали возвращение из армии одного из них.



Согласно решению Верховного суда Бурятии, к ним подошёл пьяный примерно 40-летний мужчина, которого они не знали, но уже не раз видели в районе своего двора. Даже один раз конфликтовали из-за отказа на просьбу дать сигарету, в ответ на которую незнакомец достал нож и угрожал молодым людям. Тогда всё обошлось – пьяного мужчину увела женщина.



Но в этот раз он потребовал у парней дать ему опохмелиться. По их показаниям, они довольно вежливо отказали. Но подошедший стал опять просить сигареты, на что молодые люди вновь не согласились.



Мужчина ушёл домой, взял гвоздодёр, и, по словам жены, которая безрезультатно пыталась его остановить, ушёл со словами: «Совсем обнаглели, твари, пойду их воспитывать!».



Вернувшись к кладовкам, он попытался нанести удар одному из парней. Тот увернулся, и гвоздодёр прошёл вскользь по голове, но ударил в плечо. Напавший попытался ударить второго молодого человека, но тот заблокировал удар рукой и выхватил «оружие».



Первый парень дважды ударил мужчину кулаком в голову, и тот упал на землю. Он продолжил бить его по голове руками и ногами, а второй присоединился к ним. Третий, пришедший из армии, молодой человек, пытался разнять и успокоить друзей, но те не унимались. Не желаю дальше наблюдать драку, он ушёл за гаражи.



Его товарищи продолжили бить лежащего обидчика по всему телу, в ход пошёл и принесённый им же гвоздодёр. Продолжалось это около 10 минут. По словам обвиняемых, они даже делали передышки, прежде чем продолжить избиение, когда мужчина начинал снова ругаться с ними.



Какое-то время жертва продолжала нецензурно их оскорблять и угрожать расправой. Когда он «успокоился», парни отступили. Они, убедились, что избитый жив, и ушли к ждавшему их другу и встретили ещё одного знакомого, который пришёл на шум. Он увидел лежащего и предложил вызвать скорую, но парень, на который пришёлся первый удар гвоздодёром сказал, что он «живой и этого достаточно». А избитый мужчина продолжал лежать на земле, держась руками за голову, пытался что-то неразборчиво сказать.



Потом четверо парней ушли в другое место неподалёку. Но, перед тем как уйти домой, двое бивших вернулись на пустырь. По их словам, оставленный там мужчина продолжал лежать, но что-то говорил, ругался. Они забрали выдергу и ушли домой.



В девятом часу утра жена потерпевшего нашла мужа мёртвым на том же месте. По результатам экспертизы, он скончался от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, которая образовалась в результате не менее 50 травматических воздействий твёрдым тупым предметом в область головы.



Наутро парни узнали о смерти потерпевшего. Они пришли в полицию с явкой с повинной. Первый хотел взять всю вину на себя, уверяя в суде, что по голове бил только он один.



Причём вину в преднамеренном убийстве не признавали. Один говорил, что лишь хотел проучить мужчину, не задумываясь о конечном результате, «просто бил». Второй думал, что они защищаются. Хотя признал, что они превысили эту грань, когда потерпевший не мог встать из-за отбитых ног.



И всё же суд признал их виновными в умышленном убийстве группой лиц. Во-первых, потому, что удары наносились в жизненно важные органы – по голове и телу. Во-вторых, неправомерные действия потерпевшего они быстро пресекли и осознавали своё физическое и численное превосходство над пьяным и более пожилым противником. В-третьих, потому, что избиение продолжалось около 15 минут, и было нанесено огромное количество ударов.



- В данном случае у обоих подсудимых имел место косвенный умысел, когда они, причиняя потерпевшему несовместимые с жизнью повреждения, предвидели возможность наступления его смерти, но безразлично к этому относились. Тем более, они не захотели вызывать скорую помощь для потерпевшего, - пришёл к выводу суд.



Жена погибшего потребовала с убийц мужа компенсации морального вреда, причиненного: с первого 1,5 миллиона рублей, со второго – 1 миллион рублей. Суд удовлетворил её требования, а виновники не противились.



Одному из них назначили 13 лет, а второму 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

