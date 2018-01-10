Читинка обчистила мужчину в ночном клубе





Кроме того, получив доступ к телефону, с помощью услуги «мобильный банк» злоумышленники похитили почти 50 тысяч рублей с банковской карты читинца.



Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность вора установлена. Злоумышленником оказалась 26-летняя читинка. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции и призналась в совершении кражи. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

С заявлением в отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите обратился 33-летней мужчина, ставший жертвой преступления. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что у потерпевшего был похищен сотовый телефон, который он оставил без присмотра во время отдыха в одном из развлекательных заведений Читы.