Улан-удэнец ограбил девушку, отказавшуюся от знакомства

Увидев полицейских, молодой человек избавился от мобильника



Ночью 9 января сотрудники патрульно-постовой службы за покушение на грабеж задержали 21-летнего улан-удэнца, распивавшего спиртное в баре на улице Сахьяновой.



К полицейским обратилась 27-летняя посетительница бара и сообщила, что незнакомый молодой человек открыто похитил у неё телефон. Парень ограбил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться.



Увидев сотрудников полиции, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин избавился от мобильного.



Отметим, что ранее он уже был судим. В настоящее время привлекается к уголовной ответственности за грабёж, совершённый в Октябрьском районе. Похищенный телефон возвращен владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

