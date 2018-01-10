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Улан-удэнец ограбил девушку, отказавшуюся от знакомства
Происшествия, 10.01.2018 11:04 Фото:
Увидев полицейских, молодой человек избавился от мобильника
Ночью 9 января сотрудники патрульно-постовой службы за покушение на грабеж задержали 21-летнего улан-удэнца, распивавшего спиртное в баре на улице Сахьяновой.
К полицейским обратилась 27-летняя посетительница бара и сообщила, что незнакомый молодой человек открыто похитил у неё телефон. Парень ограбил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться.
Увидев сотрудников полиции, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин избавился от мобильного.
Отметим, что ранее он уже был судим. В настоящее время привлекается к уголовной ответственности за грабёж, совершённый в Октябрьском районе. Похищенный телефон возвращен владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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