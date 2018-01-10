В Улан-Удэ горела квартира

Инцидент произошёл в Октябрьском районе



Накануне днём в Октябрьском районе произошло возгорание дома по улице Овражная. Местные жители сообщили, что из окна квартиры идёт дым.



В результате пожара огнём уничтожены домашние вещи, повреждён пол и межкомнатная дверь. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



Огонь устранили за 10 минут, было задействовано 8 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



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