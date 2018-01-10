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В Бурятии сгорели крыши дома и гаража

Происшествия,  10.01.2018 10:28
Возгорания произошли в Тарбагатайском и Кабанском районах

Накануне ночью пожарным позвонили жители Тарбагатайского района и сообщили, что в СНТ «Селенга», по улице 1-я Железнодорожная горит дом и крыша гаража. В результате пожара крыши строений сгорели.

На тушении огня было задействовано 11 человек и 5 единиц техники.

В ту же ночь, но уже Кабанском районе пожарным поступило сообщение о том, что в селе Береговая, по улице Селенгинская, идёт дым из дома. В результате пожара сгорел диван и обгорел пол. Пожар ликвидирован в 01.45

В ликвидации пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
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