У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану

Он задержан с марихуаной массой около 350 граммов



В селе Харитоново Тарбагатайского района Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля по месту жительства задержали 38-летнего гражданина. У него обнаружено вещество растительного происхождения. По заключению экспертизы, данное вещество – марихуана массой около 350 граммов. При этом установлен факт употребления наркотика у самого злоумышленника.



Наркотическое средство у неработающего, ранее не судимого мужчины изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

