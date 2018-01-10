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У безработного жителя Бурятии изъяли марихуану

Происшествия,  10.01.2018 10:22
Он задержан с марихуаной массой около 350 граммов

В селе Харитоново Тарбагатайского района Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля по месту жительства задержали 38-летнего гражданина. У него обнаружено вещество растительного происхождения. По заключению экспертизы, данное вещество – марихуана массой около 350 граммов. При этом установлен факт употребления наркотика у самого злоумышленника.

Наркотическое средство у неработающего, ранее не судимого мужчины изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно). 
наркотики
 
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