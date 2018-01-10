Забайкальцам вернули украденные с дач вещи

Преступники взломали окно и дверь



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району в ходе профилактической работы с гражданами, проживающими в дачных кооперативах, выявили факт кражи, о которой не было заявлено в полицию. Полицейские установили, что в сентябре прошлого года неизвестные путём выставления оконного стекла проникли в дачный дом пенсионера и похитили телевизор.



Стражи порядка предприняли меры по установлению личности подозреваемого. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель.



Кроме того, в этот же день, оперативники раскрыли ещё одну кражу, совершённую 20-летним горожанином. Молодой человек взломал дверные запоры и, проникнув в квартиру, похитил оттуда ноутбук.



В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцам. По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

