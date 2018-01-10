В Бурятии в стоге сена нашли закоченевший труп женщины

Сельчанка находилась в розыске с сентября прошлого года



В конце декабря прошлого года в селе Дырестуй Джидинского района фермеры при погрузке сена обнаружили замёрзший труп 55-летней женщины.



Мужчины грузили сено трактором на телегу, потом привезли его во двор и там вилами наткнулись на человеческую ногу. Затем они разгребли сено и обнаружили шокирующую находку. Как выяснили следователи, женщина находилась в розыске с сентября.



- Она приехала в гости к родственникам из Улан-Удэ. Там они выпивали, после чего женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Джидинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Руслан Буралов.



Причиной смерти стало переохлаждение. По версии следствия, женщина забралась в стог сена согреться. Родственники опознали погибшую. Возбуждать уголовное дело не стали.

