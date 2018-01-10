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В Улан-Удэ «Хонда» разбилась об столб: пострадали два человека
Происшествия, 10.01.2018 09:20 Фото:
Авария произошла на заснеженной дороге
Накануне ночью в столице Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился в микрорайоне Восточный. Там водитель автомобиля «Хонда Одиссей», следуя по улице Камова, со стороны Хоринской врезался в электроопору уличного освещения. Авария произошла на заснеженной дороге.
В результате столкновения в БСМП госпитализированы двое людей, находящиеся в автомобиле. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом рёбер. Пассажир - черепно-мозговую травму, субдуральную гематому справа, перелом костей черепа, закрытый перелом левой ключицы.
Всего с начала 2018 года на дорогах Улан-Удэ в авариях пострадали трое человек, сообщается в оперативной сводке по городу.
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