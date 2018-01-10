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Вор-рецидивист в Бурятии воровал цветмет на железной дороге

Происшествия,  10.01.2018 08:25
Мужчина совершил ряд краж за три месяца

Мировой суд Муйского района рассмотрел уголовное дело безработного, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления жителя посёлка Таксимо. Он признан виновным ряде краж.

Установлено, что в январе-марте прошлого года мужчина неоднократно совершал хищения изделий, содержащих цветной металл, на объектах железнодорожного транспорта. В последующем сдавал в пункт приёма металлолома.

Так, в парке станции Таксимо он дважды вырубал топором электрокабель, причинив ущерб в размере 7,9 тысячи и 68.1 тысячи рублей соответственно. Кроме того, на территории котельной разобрал электродвигатель, похитив из него медную проволоку общим весом 24,7 кг, чем причинил ущерб в 5,5 тысячи рублей.

За совершение преступлений суд назначил вору 2 года 8 месяцев в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

кража
 
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