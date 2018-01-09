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Читинский танцор умер во время фестиваля в Красноярске

Происшествия,  09.01.2018 19:02
31-летний житель города Читы Степан Жернаков скончался в Красноярске во время танцевального фестиваля Hot Winter in Siberia. Это недельный фестиваль, во время которого для танцоров ежедневно проводятся многочисленные занятия и мастер-классы

О происшествии в группе Hot Winter in Siberia сообщил его директор Андрей Корзун. ЧП случилось в ночь со второго на третье января, молодой человек вышел на танцпол и упал. Ему пытались оказать первую помощь, но безуспешно, парень умер.

Как позже пояснили медики, причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная заболеванием. Как уточнил директор фестиваля, среди личных вещей погибшего были препараты от кашля, ангины и температуры, но ничего для сердечно-сосудистых заболеваний: «Неизвестно, знал ли Степан о том, что болен».

Тело молодого человека отправили в Читу на самолете, похороны состоятся 9 января. Ученики и сотрудники школы танцев, в которой занимался парень, отзываются о нем как о добром, отзывчивом и искреннем человеке, сообщает newslab.ru.
смерть
 
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