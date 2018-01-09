В Иркутске уличный грабитель отобрал телефон у девушки

Грабитель выхватил из рук девушки дорогостоящий сотовый телефон в микрорайоне Берёзовый Ленинского района Иркутска



После преступник сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Спустя несколько минут потерпевшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.



Получив ориентировку с приметами подозреваемого и автомобиля, на котором он скрылся, сотрудники Росгвардии приступили к поиску злоумышленника. Вскоре, при отработке близлежащей территории в одном из дворов по улице Баумана, сотрудники УВО - прапорщик полиции Дмитрий Бегагоен и старший сержант полиции Артём Черницкий - заметили автомобиль, подходящий под описание.



В салоне находилось несколько граждан, все они были доставлены в отдел полиции. Среди них потерпевшая опознала похитителя. При личном досмотре, в присутствии понятых, у 44-летнего подозреваемого был найден похищенный мобильник.



