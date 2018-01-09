Замотделением соцслужбы в Иркутской области получала вторую зарплату

За коррупционное преступление женщина получила крупный штраф



Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Слюдянского района. Женщина, используя свое служебное положение, совершила хищение денег путём обмана и злоупотребления доверием.



Она фиктивно трудоустроила в бюджетное учреждение свою знакомую, от имени которой составляла недостоверную документацию о том, что та посещала на дому подопечных и оказывала им социальную помощь, прикладывая квитанции об оказании услуг.



На основании составленных табелей учёта рабочего времени и отчётов о работе из фонда оплаты труда на банковскую карту, которой распоряжалась обвиняемая, было перечислено более 222 тысяч рублей.



Судом женщина признана виновной в мошенничестве. Ей, с учётом семейного положения и других обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в 140 тысяч рублей.



Прокуратурой готовится исковое заявление о взыскании с обвиняемой незаконно полученных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.