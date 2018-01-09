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Замотделением соцслужбы в Иркутской области получала вторую зарплату
Происшествия, 09.01.2018 17:43
За коррупционное преступление женщина получила крупный штраф
Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Слюдянского района. Женщина, используя свое служебное положение, совершила хищение денег путём обмана и злоупотребления доверием.
Она фиктивно трудоустроила в бюджетное учреждение свою знакомую, от имени которой составляла недостоверную документацию о том, что та посещала на дому подопечных и оказывала им социальную помощь, прикладывая квитанции об оказании услуг.
На основании составленных табелей учёта рабочего времени и отчётов о работе из фонда оплаты труда на банковскую карту, которой распоряжалась обвиняемая, было перечислено более 222 тысяч рублей.
Судом женщина признана виновной в мошенничестве. Ей, с учётом семейного положения и других обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в 140 тысяч рублей.
Прокуратурой готовится исковое заявление о взыскании с обвиняемой незаконно полученных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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