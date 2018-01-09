Иркутянин в новогоднюю ночь убил мужчину из-за девушки

Парень ударил мужчину ногой в грудь



Резонансным для города Вихоревка Братского района Иркутской области стало происшествие, которое произошло в новогоднюю ночь у ночного клуба «Фэйшн». Между двумя местными жителями, одному из которых только исполнилось 18 лет, произошёл конфликт.



Желая защитить честь оскорблённой девушки, учащийся техникума нанёс несколько ударов 30-летнему мужчине. От полученных травм последний скончался на месте от остановки сердца. Смерть наступила от тупой травмы грудной клетки: молодой человек нанёс мужчине удар ногой в область груди.



В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области.

