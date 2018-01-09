В Бурятии воры стащили топливо и товар из фургона

Воры воспользовались тем, что водитель машины спал во время совершения кражи



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу в селе Клюевка Кабанского района, совершенную в ноябре прошлого года.



Установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый за имущественное преступление 26-летний местный житель. Выяснилось, что он вместе с 29-летним другом ночью, воспользовавшись тем, что водитель фургона спит, слил солярку (канистру с топливом злоумышленники спрятали у находящегося рядом кафе). После чего открыл тент, которым был закрыт перевозимый товар, похитил из большегруза коробку с углошлифовальными машинками («болгарки») и скрылся. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.



По словам подозреваемого, похищенный товар он сначала хранил у себя дома, а затем, побоявшись, что полицейские уличат его в преступлении, избавился от него.



Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.