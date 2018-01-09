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Читинец умер во время танца на фестивале в Красноярске
Происшествия, 09.01.2018 16:47
Он скончался на глазах зрителей
Житель Читы Степан скончался от разрыва аорты во время танца на фестивале Hot Winter in Siberia, проходившем с 1 по 8 января в Красноярске. На фестиваль он приехал к 31 декабря, чтобы встретить там Новый Год и участвовать во всей программе.
- 31 декабря за новогодним столом со мной рядом оказался человек - Степан. Он впервые приехал на наш фестиваль, чтобы вместе встретить Новый Год и дальше участвовать во всей программе. За вечер общения с ним я успел много узнать: что это первый выезд Степана не только на фестиваль, он впервые вообще выехал за пределы своей области, впервые увидел Байкал по дороге в Красноярск. И много рассказывал, как он готовился к этой поездке, как посещал занятия в танцевальной школе Читы, насколько внимательный и профессиональный педагог Наталья у них в городе, как она чётко организовала всё для выезда дружной команды из Читы, - рассказал генеральный директор фестиваля Андрей Корзун.
Когда началась новогодняя программа (вечеринка, новогодние мастер-классы 1 и 2 января) Степан, по словам директора фестиваля, танцевал везде и всегда, не пропустил ни одной мелодии. А в ночь со 2 на 3 января, когда Степан вышел на танцпол для очередного танца, он внезапно упал. Оказанная первая помощь не помогла, приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
- Это стало огромным шоком и трагедией для всех, кто был там, кто приехал на следующий день, для всех, кто узнал, что случилось. Но самая большая трагедия - это для семьи, родных и близких, которым я сообщил всё спустя несколько часов, - добавляет Андрей.
Дальше начались «процедурные моменты», чтобы как можно быстрее семья и близкие смогли проститься со Степаном.
- Праздники, человек из другого города, семья далеко. Тут без лишних слов. Это сложный процесс, - объясняет Андрей.
6 января Андрею было выдано свидетельство, где указана причина смерти: тампонада сердца, разорванная аневризма грудного отдела аорты.
- Как мне пояснили человеческим языком, это заболевание, которое требует лечения и профилактики. Знал об этом заболевании Степан или нет, мы не знаем. В его вещах было много медицинских препаратов от кашля, ангины, температуры, но ничего для сердечно-сосудистых заболеваний, - добавил он.
7 января в 16:20 «груз 200» с телом Степана вылетел авиарейсом в Читу, где его должны были встретить родственники, чтобы отвезти к родителям в Забайкальский край.
Реквизиты для помощи близким Степана опубликованы в группе фестиваля https://vk.com/hot_winter_in_siberia?w=wall-995940_9179%2Fall
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