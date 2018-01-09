 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

Популярное

Читинец умер во время танца на фестивале в Красноярске

Происшествия,  09.01.2018 16:47
Он скончался на глазах зрителей 

Житель Читы Степан скончался от разрыва аорты во время танца на фестивале Hot Winter in Siberia, проходившем с 1 по 8 января в Красноярске. На фестиваль он приехал к 31 декабря, чтобы встретить там Новый Год и участвовать во всей программе.

- 31 декабря за новогодним столом со мной рядом оказался человек - Степан. Он впервые приехал на наш фестиваль, чтобы вместе встретить Новый Год и дальше участвовать во всей программе. За вечер общения с ним я успел много узнать: что это первый выезд Степана не только на фестиваль, он впервые вообще выехал за пределы своей области, впервые увидел Байкал по дороге в Красноярск. И много рассказывал, как он готовился к этой поездке, как посещал занятия в танцевальной школе Читы, насколько внимательный и профессиональный педагог Наталья у них в городе, как она чётко организовала всё для выезда дружной команды из Читы, - рассказал генеральный директор фестиваля Андрей Корзун.

Когда началась новогодняя программа (вечеринка, новогодние мастер-классы 1 и 2 января) Степан, по словам директора фестиваля, танцевал везде и всегда, не пропустил ни одной мелодии. А в ночь со 2 на 3 января, когда Степан вышел на танцпол для очередного танца, он внезапно упал. Оказанная первая помощь не помогла, приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

- Это стало огромным шоком и трагедией для всех, кто был там, кто приехал на следующий день, для всех, кто узнал, что случилось. Но самая большая трагедия - это для семьи, родных и близких, которым я сообщил всё спустя несколько часов, - добавляет Андрей.

Дальше начались «процедурные моменты», чтобы как можно быстрее семья и близкие смогли проститься со Степаном.

- Праздники, человек из другого города, семья далеко. Тут без лишних слов. Это сложный процесс, - объясняет Андрей. 

6 января Андрею было выдано свидетельство, где указана причина смерти: тампонада сердца, разорванная аневризма грудного отдела аорты.

- Как мне пояснили человеческим языком, это заболевание, которое требует лечения и профилактики. Знал об этом заболевании Степан или нет, мы не знаем. В его вещах было много медицинских препаратов от кашля, ангины, температуры, но ничего для сердечно-сосудистых заболеваний, - добавил он.

7 января в 16:20 «груз 200» с телом Степана вылетел авиарейсом в Читу, где его должны были встретить родственники, чтобы отвезти к родителям в Забайкальский край. 

Реквизиты для помощи близким Степана опубликованы в группе фестиваля https://vk.com/hot_winter_in_siberia?w=wall-995940_9179%2Fall
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии девушка, катаясь на «ватрушке», влетела в автомобиль
Происшествия, 09.01.2018
Девушка получила тяжелые травмы, катаясь на «ватрушке» в Бурятии. Видео инцидента было размещено в сети
В Иркутске из сгоревшей машины вытащили тело водителя
Происшествия, 09.01.2018
Пожарные вытащили тело человека из автомобиля «Мазда Бонго, который сгорел утром 9 января в Иркутске, сообщила ИА «БайкалПост» сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области
Читинский танцор умер во время фестиваля в Красноярске
Происшествия, 09.01.2018
31-летний житель города Читы Степан Жернаков скончался в Красноярске во время танцевального фестиваля Hot Winter in Siberia. Это недельный фестиваль, во время которого для танцоров ежедневно проводятся многочисленные занятия и мастер-классы
Замотделением соцслужбы в Иркутской области получала вторую зарплату
Происшествия, 09.01.2018
За коррупционное преступление женщина получила крупный штраф
В Иркутске уличный грабитель отобрал телефон у девушки
В Иркутске уличный грабитель отобрал телефон у девушки
Происшествия, 09.01.2018
Грабитель выхватил из рук девушки дорогостоящий сотовый телефон в микрорайоне Берёзовый Ленинского района Иркутска
Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид
Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид
Происшествия, 09.01.2018
Всего за новогодние выходные в Бурятии произошло пять убийств и семь человек замёрзли насмерть в состоянии алкогольного опьянения
В Бурятии воры стащили топливо и товар из фургона
Происшествия, 09.01.2018
Воры воспользовались тем, что водитель машины спал во время совершения кражи
Пропавший в Ангарске ребёнок автостопом поехал в Москву
Происшествия, 09.01.2018
Несовершеннолетнего ангарчанина нашли в Тулуне
Пьяный житель Забайкалья пырнул ножом сына
Происшествия, 09.01.2018
Пьяную ссору с поножовщиной пресекли сотрудники вневедомственной охраны
В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии
В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии
Происшествия, 09.01.2018
Молодой человек отправился в отпуск и исчез
В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека
В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека
Происшествия, 09.01.2018
Погибли водитель и пассажир «Жигулей» и «Хонды Авансер»

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^