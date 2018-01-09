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Пропавший в Ангарске ребёнок автостопом поехал в Москву
Происшествия, 09.01.2018 16:35
Несовершеннолетнего ангарчанина нашли в Тулуне
Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего подростка поступило в дежурную часть отдела полиции Ангарска в двенадцатом часу дня
Мать пропавшего сообщила, что её сын без предупреждения ушёл из дома около пяти утра и до настоящего времени не вернулся. Ранее он из дома не уходил.
Сначала родственники пытались самостоятельно разыскать мальчика, но когда поиски не увенчались успехом, они обратились за помощью в полицию.
На поиски ребёнка были ориентированы все наряды Росгвардии и полиции Иркутской области. Сотрудники вневедомственной охраны обследовали всевозможные места нахождения школьника, опрашивали друзей и знакомых. В результате поисков, несовершеннолетний был обнаружен сотрудниками ОВО на одной из улиц города Тулуна целым и невредимым.
Старшие сержанты полиции Дмитрий Бучма и Виталий Серышев передали ребёнка сотрудникам ПДН. По словам мальчика, он пытался автостопом добраться до Москвы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
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