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Житель Бурятии украл из магазина 12 бутылок спиртного

Происшествия,  09.01.2018 16:29
Также он похитил 4 пачки сигарет 

Вечером 1 января в отдел полиции Кяхтинского района обратилась директор магазина в селе Шарагол и сообщила о краже. Выяснилось, что в торговую точку через окно проник неизвестный и похитил 12 бутылок спиртного, 4 пачки сигарет. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.

В результате участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого – ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя.

По словам злоумышленника, умысел кражи у него возник по пути к другу, где впоследствии и было организовано застолье.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
 
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