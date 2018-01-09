Житель Бурятии украл из магазина 12 бутылок спиртного

Вечером 1 января в отдел полиции Кяхтинского района обратилась директор магазина в селе Шарагол и сообщила о краже. Выяснилось, что в торговую точку через окно проник неизвестный и похитил 12 бутылок спиртного, 4 пачки сигарет. Ущерб составил около трёх тысяч рублей. В результате участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого – ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. По словам злоумышленника, умысел кражи у него возник по пути к другу, где впоследствии и было организовано застолье. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Читают сейчас

В Бурятии девушка, катаясь на «ватрушке», влетела в автомобиль Происшествия, Девушка получила тяжелые травмы, катаясь на «ватрушке» в Бурятии. Видео инцидента было размещено в сети

В Иркутске из сгоревшей машины вытащили тело водителя Происшествия, Пожарные вытащили тело человека из автомобиля «Мазда Бонго, который сгорел утром 9 января в Иркутске, сообщила ИА «БайкалПост» сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Читинский танцор умер во время фестиваля в Красноярске Происшествия, 31-летний житель города Читы Степан Жернаков скончался в Красноярске во время танцевального фестиваля Hot Winter in Siberia. Это недельный фестиваль, во время которого для танцоров ежедневно проводятся многочисленные занятия и мастер-классы

Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид Происшествия, Всего за новогодние выходные в Бурятии произошло пять убийств и семь человек замёрзли насмерть в состоянии алкогольного опьянения

В Бурятии воры стащили топливо и товар из фургона Происшествия, Воры воспользовались тем, что водитель машины спал во время совершения кражи