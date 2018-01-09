Пьяный житель Забайкалья пырнул ножом сына

Пьяную ссору с поножовщиной пресекли сотрудники вневедомственной охраны



В городе Краснокаменске диспетчер пульта централизованной охраны принял информацию о том, что в одной из квартир мужчина нанёс своему сыну колото-резанные раны. Экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл по указанному адресу.



Войдя в квартиру, сотрудники Росгвардии увидели молодого человека, который держался за живот. Стражи порядка незамедлительно вызвали потерпевшему скорую помощь.



Как выяснилось, отец с сыном сильно повздорили во время распития спиртных напитков. Мужчина, не найдя словесных аргументов, схватил нож и ударил им своего сына.



В итоге молодого человека госпитализировали, а его отца, который уже был ранее судим, доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

