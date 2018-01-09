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В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека

В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека
Происшествия,  09.01.2018 15:50 Фото:УГИБДД по РБ
Погибли водитель и пассажир «Жигулей» и «Хонды Авансер»

С начала 2018 года на дорогах Бурятии погибли два человека, сообщает УГИБДД по республике.

2 января в Кижингинском районе 25-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

3 января в Мухоршибирском районе на 604 км. трассы Р-258 «Байкал» 27-летний водитель «Хонды Авансер» не справился с рулевым управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Девушка скончалась через два дня. 




Всего в новогодние праздники в Бурятии произошло 146 ДТП, травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

- С 1 по 8 января 2018 года при надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 4700 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 170 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 45 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 24 водителя задержаны за повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования (ст. 264.1 УК РФ), - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на пожарах погибли двое жителей Бурятии.


ДТП смерть
 
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