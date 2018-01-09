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Улан-удэнка погибла на пожаре в новогоднюю ночь
Происшествия, 09.01.2018 15:03 Фото:
Всего в новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли двое человек
За новогодние праздники в Бурятии зарегистрировано 25 пожаров, в результате которых два человека погибли, а двое были травмированы. Отметим, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 30 пожаров с 5 погибшими и 2 травмированными.
В разгар празднования Нового года в ночь на 1 января 2018 года в Улан-Удэ произошёл пожар в жилом доме на улице Балтийская. 38-летний хозяин дома был травмирован и доставлен в реанимацию с ожогами. Его 35-летняя сожительница погибла при пожаре.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о том, что причиной возгорания стала неосторожное обращение с огнём возможно при курении.
- Вторая менее вероятная версия – это суицид. Изначально эта версия произошедшего была очевидной по опросу соседей, - сообщил начальник отдела дознания Главного управления МЧС России по Бурятии Денис Ситников.
В тот день пара распивала спиртное, отмечая Новый год. Детей у них не было. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Пожарные приехали вовремя и успели спасти хозяина жилья.
В ту же ночь 1 января 2018 года в Улан-Удэ загорелась обшивка многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице Сенчихина, 2. Одной из причин возгорания рассматривается новогодняя петарда.
В целом, как отметили в ГУ МЧС, в Улан-Удэ не допущено роста пожаров. По сравнению с прошлым годом (13 пожаров) в этом их было 10.
- Профилактика до Нового года была интенсивная. Обходы были по дворам, проверялись заведения по торговле пиротехникой. Массовые мероприятия, которые были проведены на объектах, все были под контролем с участием наших коллег, - отметил Денис Ситников.
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