Улан-удэнка погибла на пожаре в новогоднюю ночь

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего в новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли двое человек



За новогодние праздники в Бурятии зарегистрировано 25 пожаров, в результате которых два человека погибли, а двое были травмированы. Отметим, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 30 пожаров с 5 погибшими и 2 травмированными.



В разгар празднования Нового года в ночь на 1 января 2018 года в Улан-Удэ произошёл пожар в жилом доме на улице Балтийская. 38-летний хозяин дома был травмирован и доставлен в реанимацию с ожогами. Его 35-летняя сожительница погибла при пожаре.



Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о том, что причиной возгорания стала неосторожное обращение с огнём возможно при курении.



- Вторая менее вероятная версия – это суицид. Изначально эта версия произошедшего была очевидной по опросу соседей, - сообщил начальник отдела дознания Главного управления МЧС России по Бурятии Денис Ситников.



В тот день пара распивала спиртное, отмечая Новый год. Детей у них не было. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Пожарные приехали вовремя и успели спасти хозяина жилья.



В ту же ночь 1 января 2018 года в Улан-Удэ загорелась обшивка многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице Сенчихина, 2. Одной из причин возгорания рассматривается новогодняя петарда.



В целом, как отметили в ГУ МЧС, в Улан-Удэ не допущено роста пожаров. По сравнению с прошлым годом (13 пожаров) в этом их было 10.



- Профилактика до Нового года была интенсивная. Обходы были по дворам, проверялись заведения по торговле пиротехникой. Массовые мероприятия, которые были проведены на объектах, все были под контролем с участием наших коллег, - отметил Денис Ситников.



