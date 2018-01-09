В Бурятии горел дом

8 января в 23.59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Баргузин по улице Петра Морокова горел дом.

Пожар ликвидирован в 00.21 9 января. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники.

В результате пожара выгорела обрешётка крыши, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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