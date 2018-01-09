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«Ауди» в Улан-Удэ не уступила грузовику

«Ауди» в Улан-Удэ не уступила грузовику
Происшествия,  09.01.2018 11:57 Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на съезде под путепровод в районе Элеватора

На съезде с улицы Революции 1905 года в сторону площади Советов вчера в пять вечера произошло ДТП.

Водитель «Ауди» не уступил преимущества грузовику «Мазда Титан». Пострадавших нет.

 
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