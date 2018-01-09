В Улан-Удэ «Хонда» сбила женщину

Накануне днём 56-летний водитель «Honda Stepwgn», следуя по улице Трубачеева, совершил наезд на 30-летнюю гражданку. Улан-удэнка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина с переломом доставлена в медучреждение.Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.Полицейскими составлен и направлен в администрацию Улан-Удэ акт о выявленных недостатках эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, сообщает МВД по Бурятии.