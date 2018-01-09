Пассажирский автобус сгорел в Иркутской области

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

В нём ехали 32 пассажира



9 января около 1 ночи на 21 километре трассы «Вилюй» в Тулунском районе Иркутской области на ходу загорелся автобус, следовавший по маршруту Иркутск — Усть-Илимск.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что в салоне находились 32 пассажира, их эвакуировали, никто не пострадал. Прибывшие пожарные потушили огонь.



Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Пассажиров отправили к месту назначения попутным автобусом, сообщает «Иркутск онлайн».

