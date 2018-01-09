Забайкалец зарезал пенсионера

Злоумышленника задержали



В Шилке полицейские раскрыли убийство пожилого мужчины, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено 4 января.



В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что в соседнем доме обнаружено тело 68-летнего пенсионера. При осмотре места происшествия стало понятно, что смерть потерпевшего носит криминальный характер.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 50-летний житель Шилки. Проведены необходимые следственные мероприятия, собраны доказательства его причастности к преступлению.



Злоумышленник задержан и помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

