В Бурятии у наркомана изъяли гашиш и марихуану

Сельчанин оказался ранее судим за кражу



Во время патрулирования улиц в селе Буй Бичурского района за нарушение правил дорожного движения стражи порядка задержали 30-летнего гражданина. У пешехода были обнаружены более 3,5 граммов гашиша и 20 граммов марихуаны. При этом сам он находился в состоянии наркотического опьянения.



Сельчанин оказался безработным, ранее судим за кражу.



Наркотики изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, употребление и хранение наркотических веществ». Мужчине грозит до трёх лет колонии. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция напоминает, что жители могут сообщить лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах. Анонимный «телефон доверия» 8(3012) 292-292.

