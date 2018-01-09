В Иркутской области в праздники сгорели 5 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибли две женщины и трое мужчин



Ночью 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора «01» о возгорании дома номер 20 по улице Менжинского в городе Тайшет.



На пожаре погибли 59-летняя хозяйка дома и двое взрослых мужчин. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами.



Следственным отделом по городу Тайшет СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка. Рассматривается версия причинения смерти по неосторожности.



Тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.



На следующий день утром от оперативного дежурного ГУ МВД России по Иркутской области поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в доме 19 по улице Бартурки посёлка Усть-Ордынский останков двоих человек.



Причина пожара устанавливается. Со слов соседей, пострадавшая 31-летняя женщина работала диспетчером в местной службе такси. Личность погибшего мужчины устанавливается. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.



Начата доследственная проверка по признакам убийства.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

