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В Иркутской области в праздники сгорели 5 человек
Происшествия, 09.01.2018 09:26 Фото:
Погибли две женщины и трое мужчин
Ночью 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора «01» о возгорании дома номер 20 по улице Менжинского в городе Тайшет.
На пожаре погибли 59-летняя хозяйка дома и двое взрослых мужчин. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами.
Следственным отделом по городу Тайшет СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка. Рассматривается версия причинения смерти по неосторожности.
Тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
На следующий день утром от оперативного дежурного ГУ МВД России по Иркутской области поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в доме 19 по улице Бартурки посёлка Усть-Ордынский останков двоих человек.
Причина пожара устанавливается. Со слов соседей, пострадавшая 31-летняя женщина работала диспетчером в местной службе такси. Личность погибшего мужчины устанавливается. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Начата доследственная проверка по признакам убийства.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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