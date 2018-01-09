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В Иркутской области в праздники сгорели 5 человек

В Иркутской области в праздники сгорели 5 человек
Происшествия,  09.01.2018 09:26 Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибли две женщины и трое мужчин

Ночью 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора «01» о возгорании дома номер 20 по улице Менжинского в городе Тайшет.

На пожаре погибли 59-летняя хозяйка дома и двое взрослых мужчин. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами.

Следственным отделом по городу Тайшет СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка. Рассматривается версия причинения смерти по неосторожности.

Тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

На следующий день утром от оперативного дежурного ГУ МВД России по Иркутской области поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в доме 19 по улице Бартурки посёлка Усть-Ордынский останков двоих человек.

Причина пожара устанавливается. Со слов соседей, пострадавшая 31-летняя женщина работала диспетчером в местной службе такси. Личность погибшего мужчины устанавливается. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Начата доследственная проверка по признакам убийства.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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