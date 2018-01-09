|
09 Января
08 Января
Популярное
|
Генпрокуратура назвала самое распространённое в РФ преступление
Происшествия, 09.01.2018 09:02
Генеральная прокуратура России назвала самое распространённое преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года
Информация приводится в ежемесячных сборниках о состоянии преступности в РФ на портале правовой статистики надзорного ведомства, сообщают «Известия».
С января по ноябрь минувшего года самым распространенным преступлением в России стали кражи. По информации Генпрокуратуры, за этот период было совершено около 738 тыс. преступлений этого вида, что почти на 9% ниже показателей за 11 месяцев 2016 года.
Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков.
Всего за 11 месяцев прошлого года в России зарегистрировано более 1,9 млн преступлений, что почти на 86 тыс. меньше, чем годом ранее.
Напомним, по итогам 2017 года самыми криминальными регионами в России стали Тыва, Забайкальский край, Бурятия, Сахалин и Амурская область. При этом больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве — более 117 тыс. за десять месяцев с начала года.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб составил пять тысяч рублей
ДТП произошло на съезде под путепровод в районе Элеватора
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
ДТП произошло поздним вечером на улице Ботанической
В нём ехали 32 пассажира
Родственники вышли сфотографироваться около знаменитой «каменной черепахи», однако глыба льда треснула
Таксист в этот момент пропускал пешехода
Преступления произошли в новогодние праздники
Злоумышленника задержали
Сельчанин оказался ранее судим за кражу
Погибли две женщины и трое мужчин
Генеральная прокуратура России назвала самое распространённое преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года
Полицейские «по горячим следам» задержали преступников
Одна девочка попала в больницу
Её «знакомая» предложила подключить услугу на скидки по оплате за «коммуналку»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...