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Читинцы на глазах у продавца украли продукты и сбежали
Происшествия, 09.01.2018 08:55
Полицейские «по горячим следам» задержали преступников
Вечером 7 января в полицию обратился продавец одного из гастрономов Читы по улице Курнатовского и сообщил, что магазин ограбили.
Полицейские выяснили, что трое молодых людей вошли в магазин, на глазах у продавца украли с прилавка продукты питания и убежали.
По приметам, которые сообщил продавец, на грабителей составили ориентировку. Стражи порядка «по горячим следам» задержали злоумышленников и доставили их в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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