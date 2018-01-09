Читинцы на глазах у продавца украли продукты и сбежали

Вечером 7 января в полицию обратился продавец одного из гастрономов Читы по улице Курнатовского и сообщил, что магазин ограбили.Полицейские выяснили, что трое молодых людей вошли в магазин, на глазах у продавца украли с прилавка продукты питания и убежали.По приметам, которые сообщил продавец, на грабителей составили ориентировку. Стражи порядка «по горячим следам» задержали злоумышленников и доставили их в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.Читайте также: