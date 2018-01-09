В доме в Бурятии сгорела веранда и коридор

Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Таксимо по улице Кедровая горит дом.В результате пожара огнём повреждена веранда и прихожая. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Читайте также: