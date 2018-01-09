|
09 Января
08 Января
Популярное
|
В Иркутской области пенсионерку ограбили через «Одноклассники»
Происшествия, 09.01.2018 08:41
Её «знакомая» предложила подключить услугу на скидки по оплате за «коммуналку»
Днём 7 января в дежурную часть в полицию Эхирит-Булагатского района поступило сообщение от 54-летней местной жительницы, которая стала жертвой аферистов. В социальной сети «Одноклассники.ру» женщине пришло сообщение от её знакомой.
Собеседница предложила поучаствовать в некой акции, предназначенной для получения скидок при оплате жилищно-коммунальных услуг. Заявительница назвала данные банковской карты и пришедший по смс-сообщению код. После этого действия у женщины было списано со счёта 98 тысяч 800 рублей.
По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решения о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Читайте также:
Иркутянку обманули аферисты через Инстаграм
Лже-посредник похитил 70 тысяч рублей у читинца
В Иркутске женщина с битой ограбила аптеку
Братчанка лишились денег, пытаясь получить компенсацию за БАДы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб составил пять тысяч рублей
ДТП произошло на съезде под путепровод в районе Элеватора
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
ДТП произошло поздним вечером на улице Ботанической
В нём ехали 32 пассажира
Родственники вышли сфотографироваться около знаменитой «каменной черепахи», однако глыба льда треснула
Таксист в этот момент пропускал пешехода
Преступления произошли в новогодние праздники
Злоумышленника задержали
Сельчанин оказался ранее судим за кражу
Погибли две женщины и трое мужчин
Генеральная прокуратура России назвала самое распространённое преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года
Полицейские «по горячим следам» задержали преступников
Одна девочка попала в больницу
Её «знакомая» предложила подключить услугу на скидки по оплате за «коммуналку»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...