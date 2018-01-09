В Иркутской области пенсионерку ограбили через «Одноклассники»

Днём 7 января в дежурную часть в полицию Эхирит-Булагатского района поступило сообщение от 54-летней местной жительницы, которая стала жертвой аферистов. В социальной сети «Одноклассники.ру» женщине пришло сообщение от её знакомой.Собеседница предложила поучаствовать в некой акции, предназначенной для получения скидок при оплате жилищно-коммунальных услуг. Заявительница назвала данные банковской карты и пришедший по смс-сообщению код. После этого действия у женщины было списано со счёта 98 тысяч 800 рублей.По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решения о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Читайте также: