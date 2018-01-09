В Иркутской области пенсионерку ограбили в подъезде

Преступление раскрыли по горячим следам



Днём 7 января кполицейским Усть-Илимска обратилась 67-летняя женщина, которая заявила, что злоумышленники в подъезде дома на её глазах украли сумку, в которой находилось 50 тысяч рублей и дорогостоящий гаджет. Со слов потерпевшей, предполагаемых грабителей было двое.



Прибывшим на место преступления оперативникам удалось установить личности предполагаемых преступников. Одного из мужчин задержали в одном из магазинов города время траты почищенных несколько часов назад денег. Его подельник был задержан в собственном доме.



36 и 40-летние жители Усть-Илимска ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей и имеют 9 судимостей на двоих. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

