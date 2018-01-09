 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

В Иркутской области пенсионерку ограбили в подъезде

Происшествия,  09.01.2018 08:14
Преступление раскрыли по горячим следам

Днём 7 января кполицейским Усть-Илимска обратилась 67-летняя женщина, которая заявила, что злоумышленники в подъезде дома на её глазах украли сумку, в которой находилось 50 тысяч рублей и дорогостоящий гаджет. Со слов потерпевшей, предполагаемых грабителей было двое.

Прибывшим на место преступления оперативникам удалось установить личности предполагаемых преступников. Одного из мужчин задержали в одном из магазинов города время траты почищенных несколько часов назад денег. Его подельник был задержан в собственном доме.

36 и 40-летние жители Усть-Илимска ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей и имеют 9 судимостей на двоих. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Ауди» в Улан-Удэ не уступила грузовику
«Ауди» в Улан-Удэ не уступила грузовику
Происшествия, 09.01.2018
ДТП произошло на съезде под путепровод в районе Элеватора
В Улан-Удэ «Хонда» сбила женщину
В Улан-Удэ «Хонда» сбила женщину
Происшествия, 09.01.2018
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
В Улан-Удэ один грузовик врезался в другой в сугробе
Происшествия, 09.01.2018
ДТП произошло поздним вечером на улице Ботанической
В Бурятии семья едва не утонула в Байкале
В Бурятии семья едва не утонула в Байкале
Происшествия, 09.01.2018
Родственники вышли сфотографироваться около знаменитой «каменной черепахи», однако глыба льда треснула
Автолюбительница в Улан-Удэ врезалась в такси «Максим»
Автолюбительница в Улан-Удэ врезалась в такси «Максим»
Происшествия, 09.01.2018
Таксист в этот момент пропускал пешехода
Мошенники обчистили читинцев за сутки на 100 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2018
Преступления произошли в новогодние праздники
Забайкалец зарезал пенсионера
Происшествия, 09.01.2018
Злоумышленника задержали
В Бурятии у наркомана изъяли гашиш и марихуану
Происшествия, 09.01.2018
Сельчанин оказался ранее судим за кражу
Генпрокуратура назвала самое распространённое в РФ преступление
Происшествия, 09.01.2018
Генеральная прокуратура России назвала самое распространённое преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года
Читинцы на глазах у продавца украли продукты и сбежали
Происшествия, 09.01.2018
Полицейские «по горячим следам» задержали преступников
В Иркутской области пенсионерку ограбили через «Одноклассники»
Происшествия, 09.01.2018
Её «знакомая» предложила подключить услугу на скидки по оплате за «коммуналку»
В доме в Бурятии сгорела веранда и коридор
Происшествия, 09.01.2018
Инцидент произошёл в Муйском районе

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^