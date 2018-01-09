В Улан-Удэ в пожаре обгорела мебель и потолок

Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Задорная горит дом. В результате пожара выгорело потолочное перекрытие, обгорела мебель.Пожар ликвидирован за полчаса. На ликвидацию пожара было задействовано 16 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Читайте также: