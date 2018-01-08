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В Улан-Удэ поймали уличного грабителя

Происшествия,  08.01.2018 18:33
Поздним вечером 6 января в дежурную часть поступило сообщение от 30-летнего горожанина о том, что на улице Михалева на него напал неизвестный и отобрал сотовый телефон. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей

Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 24-летний житель с. Нурселение.

Похищенное изъято у злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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