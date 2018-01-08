Житель Бурятии может сесть на 4 года за пять кубометров древесины

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыли незаконную рубку леса в Курумканском лесничестве



Установлен подозреваемый - не работающий 24-летний местный житель, который, не имея соответствующего разрешения, в конце октября заготовил около пяти кубометров соснового леса. Ущерб от его действий составил свыше 53 тысяч рублей.



Ранее он был судим за аналогичное преступление.



У злоумышленника изъята бензопила. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



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