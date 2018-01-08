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Улан-удэнец, покупая телефон, решил обойтись вместо денег грабежом
Происшествия, 08.01.2018 12:13
6 января в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района поступило заявление о грабеже в одном из магазинов скупки
Неизвестный, желая приобрести телефон, попросил его посмотреть. Однако за неимением денег похитил и, невзирая на требования работника вернуть мобильный, скрылся.
На поиск злоумышленника, чьи приметы сообщила сотрудница торговой точки, были ориентированы все наружные службы. В результате по горячим следам подозреваемый был задержан, похищенное изъято.
Как выяснилось, 31-летний улан-удэнец ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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